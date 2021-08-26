В Одеській області директора підозрюють у махінаціях із захисними костюмами для медиків
Директора комунального підприємства Білгород-Дністровської міськради, яке об'єднує кілька медустанов звинувачують у тому, що він закупив не ті захисні костюми для підлеглих.
Як повідомили в
За даними слідства, 58-річний чоловік, зловживаючи службовим становищем, свідомо вибрав виробника, товар якого не мав медичного призначення і не був включений до переліку товарів, необхідних для реалізації протиепідемічних заходів. При цьому ціна закупівлі була вищою за ринкову.
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За це підозрюваному загрожує позбавлення волі до п'яти років з обмеженням права обіймати керівні посади протягом трьох років.
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