Мовний омбудсмен Тарас Кремінь обурився, що вчителі в українських школах сміють розмовляти в позаурочний час російською
Про це Уповноважений із захисту державної мови
Спочатку Тарас Кремінь привітав усіх з наступаючим навчальним роком, проте висловив невдоволення, що в деяких навчальних закладах з українською мовою навчання в позаурочний час і на публіці педагоги сміють розмовляти російською. Особливо це характерно для південного сходу України.
"Мають місце факти, коли під час навчально-виховного процесу вчителі, педагогічні працівники спілкуються з учнями державною мовою, а на перервах, позашкіллі, під час засідань педагогічних рад, проведення батьківських зборів послуговуються недержавною мовою. Сподіваюсь, що ця тенденція буде зменшуватися, і вчителі відчують свою відповідальність за утвердження української мови як державної", - написав Кремінь.
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Одесити та інші українці не залишили бе уваги невдоволення мовного омбудсмена і почали їх обговорювати.
"А навчання іншими мовами чому заборонено? Пора б уже зменшити кількість податків, що надходять до Києва",
" Хто-небудь скажіть йому що він неадекватна людина!!!",
"Чого там наступного разу захочете? Сни, щоб вчителі бачили тільки українською?",
" Дякую за роботу! Ми з Ви, і разом з Ви просувати виробництво Закон в Мова в життя!",
"А як ви думали, я з народження говорила і буду говорити російською мовою і ні які Тараси і їм подібні не заборонять мені це право, як би не старалися",
"Невже когось ця мовна тема ще чіпляє?
Зараз актуальний поділ на вакцинованих і невакцинованих", - висловилися в мережі.
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