Особенно это характерно для юго-востока Украины

Языковой омбудсмен Тарас Креминь возмутился, что учителя в украинских школах смеют разговаривать в неурочное время по-русски

Об этом Уполномоченный по защите государственного языка написал у себя в Фейсбук, передает Politeka.net.

Сначала Тарас Креминь поздравил всех с наступающим учебным годом, однако выразил недовольство, что в некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения во внеурочное время и на публике педагоги смеют разговаривать по-русски. Особенно это характерно для юго-востока Украины.

"Имеют место факты, когда во время учебно-воспитательного процесса учителя, педагогические работники общаются с учениками на государственном языке, а в перерывах, внешкольное, во время заседаний педагогических советов, проведение родительских собраний пользуются государственном языке. Надеюсь, что эта тенденция будет уменьшаться, и учителя почувствуют свою ответственность за утверждение украинского языка как государственного ", - написал Креминь.

Одесситы и другие украинцы не оставили бе внимания недовольства языкового омбудсмена и принялись их обсуждать.

"А обучение на других языках почему запрещено? Пора бы уже уменьшить число налогов, поступаемых в Киев",

" Кто-нибудь скажите ему что он неадекватный человек!!!",

"Чего там в следующий раз захотите? Сны, чтобы учителя видели только на украинском?",

" Спасибо за работу! Мы с Вами, и вместе с Вами продвигаем производства Закона о Язык в жизни!",

"А как вы думали , я с рождения говорила и буду говорить на русском языке и ни какие Тарасы и им подобные не запретят мне это право , как бы ни старались",

"Неужели кого-то эта языковая тема ещё цепляет?

Сейчас актуально разделение на вакцинированых и невакцинированых", - высказались в сети.

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