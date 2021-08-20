У центрі Одеси священослужитель вигнав жінку з храму

Це зняли на відео очевидці і виклали в телеграм-канал "Одеса Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався у вхіда до чоловічого Свято-Ільїнського монастиру, який підпорядковується Православної церкви і розташований на вулиці Пушкінської біля залізничного вокзалу.

На кадрах можна побачити, як чоловік у рясі різко штовхає жінку і вона швидко йде. Потім до нього підходить сестриця і намагається утихомирити ченця. Чернець натомість кричить, що жінка вино хотіла "старабанити". Поруч за прилавком із церковними товарами сиділа продавчиня . Вона просто спостерігала за тим, що відбувається.

"Священнослужитель вирішив прогнати прихожанку храму, тому що йому здалося, що вона хотіла вкрасти вино. А як же заповідь возлюби ближнього свого?",- йдеться в публікації телеграм-каналу.

Користувачі мережі миттєво відреагували на побачене. Багато коментарів були іронічні.

"Бойовий поп",

"Коли у попов відводять бабло, вони дичають)",

"Жінка яку він прогнав, втекла з паличкою в руках, забувши що вона "інвалід" цікаво і швидко зцілилася!",

"Бізнес, просто бізнес... Нічого особистого. Священик повів себе не належне. Він міг поговорити з нею і дати просто так не тільки вино",

"Навряд чи ця особина справжня прихожанка...

Навряд чи так просто його обуренню не було меж",

"Не розумію що не так зробив священнослужитель. Його реакцію можна зрозуміти", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що на Соборній площі люди вишикувалися в чергу за безкоштовною гречкою: кадри з Одеси

Як повідомляла Politeka, людські останки виявили біля церкви на Одещині: кадри з місця моторошної знахідки

Також Politeka писала, пасажири побили чоловіка в тролейбусі Одеси, відео: "відмовився платити за проїзд"