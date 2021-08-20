В центре Одессы священослужитель выгнал женщину из храма

Это сняли на видео очевидцы и выложили в телеграм-канал «Одесса Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел у мужского Свято-Ильинского монастыря, который подчиняется православной церкви и расположен на улице Пушкинской возле железнодорожного вокзала.

На кадрах можно увидеть, как мужчина в рясе резко толкает женщину и она быстро уходит. Затем к нему подходит сестрица и старается успокоить монаха. Монах взамен кричит ей, что женщина вино хотела "старабанить". Рядом с прилавком с церковными товарами сидела продавщица. Она просто наблюдала за происходящим.

"Священнослужитель решил прогнать прихожанку храма, потому что ему показалось, что она хотела украсть вино. А как же заповедь возлюби ближнего своего?", - говорится в публикации телеграм-канала.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на увиденное. Многие комментарии были ироничные.

"Боевой поп",

"Когда у попов уводят бабло, они дичают)",

"Женщина которую он прогнал,убежала с палочкой в руках,забыв что она "инвалид" интересно и быстро исцелилась!",

"Бизнес, просто бизнес... Ничего личного. Священник повел себя не подобающее. Он мог поговорить с ней и дать просто так не только вино",

"Наврядли эта особь истинная прихожанка...

Наврядли так просто его возмущению не было предела",

"Не понимаю что не так сделал священнослужитель. Его реакцию можно понять", - пишут в сети.

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