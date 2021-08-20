В Одеській області п'яна дівчина викликала поліцію до себе додому, а потім щось пішло не так і вона побила патрульну

Про це передає прес-служба Національної поліції Одеської області.

Справа була в Ізмаїлі.

23-річна городянка зателефонувала в поліцію з повідомленням про те, що її нетверезий співмешканець, з яким вона посварилася, намагається вибити вхідні двері в її будинку.

На місце події відразу виїхали патрульні, проте заявниця, яка також була в стані алкогольного сп'яніння, обурилася, коли правоохоронці попросили у неї паспорт для оформлення протоколу, і кілька разів вдарила поліцейську. Та відбулася синцями і подряпинами.

Тепер горе-заявниці загрожує покарання за напад на співробітника при виконанні.

Зазначимо, що в Одеському регіоні почастішали випадки нападу на правоохоронців.

Так, кілька днів тому в відділ поліції в з'явився чоловік і вдарив одного з оперативників по голові. Коп отримав черепно-мозкову травму.

Ще раніше від руху хулігана постраждала жінка-поліцейська. Напад стався райвідділі на вулиці Грецькій.

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