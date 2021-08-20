В Одеській області п'яна дівчина викликала поліцію до себе додому, а потім щось пішло не так і вона побила патрульну
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Справа була в Ізмаїлі.
23-річна городянка зателефонувала в поліцію з повідомленням про те, що її нетверезий співмешканець, з яким вона посварилася, намагається вибити вхідні двері в її будинку.
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На місце події відразу виїхали патрульні, проте заявниця, яка також була в стані алкогольного сп'яніння, обурилася, коли правоохоронці попросили у неї паспорт для оформлення протоколу, і кілька разів вдарила поліцейську. Та відбулася синцями і подряпинами.
Тепер горе-заявниці загрожує покарання за напад на співробітника при виконанні.
Зазначимо, що в Одеському регіоні почастішали випадки нападу на правоохоронців.
Так, кілька днів тому в відділ поліції в з'явився чоловік і вдарив одного з оперативників по голові. Коп отримав черепно-мозкову травму.
Ще раніше від руху хулігана постраждала жінка-поліцейська. Напад стався райвідділі на вулиці Грецькій.
Нагадаємо, що офіцера поліції побили прямо в райвідділі, жінка в лікарні: деталі свавілля з Одеси
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