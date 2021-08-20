В Одесской области пьяная девушка вызвала полицию к себе домой, а потом что-то пошло не так и она избила патрульную

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Дело было в Измаиле.

23-летняя горожанка позвонила в полицию с сообщением о том, что ее нетрезвый сожитель, с которым она поссорилась, пытается выбить входную дверь в ее доме.

На место происшествия сразу выехали патрульные, однако заявительница, которая также была в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась, когда правоохранители попросили у нее паспорт для оформления протокола, и несколько раз ударила полицейскую. Та отделалась синяками и царапинами.

Теперь горе-заявительнице грозит наказание за нападение на сотрудника при исполнении.

Отметим, что в Одесском регионе участили случаи нападения на стражей порядка.

Так, несколько дней назад в отдел полиции в явился мужчина и ударил одного из оперативников по голове. Коп получил черепно-мозговую травму.

Еще ранее от рух хулигана пострадала женщина- полицейская. Нападение произошло райотделе на улице Греческой.

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