В Одесской области пьяная девушка вызвала полицию к себе домой, а потом что-то пошло не так и она избила патрульную
Об этом
Дело было в Измаиле.
23-летняя горожанка позвонила в полицию с сообщением о том, что ее нетрезвый сожитель, с которым она поссорилась, пытается выбить входную дверь в ее доме.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Новый запрет вводят в Украине, СНБО принял важное решение: «Ограничения начнут действовать с…»
Эктор Хименес-Браво после пожара признался, что готовится к отъезду из страны: "Из-за пандемии..."
Балан рядом с Тиной Кароль оконфузился на съемках популярного шоу, момент попал на видео: "Чуть не упал"
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, почему ему сложно работать с украинцами: "К сожалению..."
На место происшествия сразу выехали патрульные, однако заявительница, которая также была в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась, когда правоохранители попросили у нее паспорт для оформления протокола, и несколько раз ударила полицейскую. Та отделалась синяками и царапинами.
Теперь горе-заявительнице грозит наказание за нападение на сотрудника при исполнении.
Отметим, что в Одесском регионе участили случаи нападения на стражей порядка.
Так, несколько дней назад в отдел полиции в явился мужчина и ударил одного из оперативников по голове. Коп получил черепно-мозговую травму.
Еще ранее от рух хулигана пострадала женщина- полицейская. Нападение произошло райотделе на улице Греческой.
Напомним, что офицера полиции избили прямо в райотделе, женщина в больнице: детали беспредела из Одессы
Еще Politeka писала, что в курортном поселке под Одессой напали на нацгвардейцев: видео беспредела
Также Politeka сообщала, что полицейские устроили драку в отделении, редкое видео: "А кого вызывать?"