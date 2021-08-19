В Одесі на Соборній площі люди вишикувалися у велику чергу за безкоштовною їжею
Про це повідомляє Телеграм-канал "УСІ".
19 серпня православні відзначають свято Преображення Господнього, який в народі називають Яблучним Спасом.
З нагоди свята біля Преображенського собору всім бажаючим вирішили роздати частування.
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Меню обіду нехитре (так як за православним звичаєм зараз йде Успенський піст): гречка, тушкована квасоля, помідор, огірок, сік і шматочок хліба.
Проте, щоб покуштувати нехитре частування, люди вишикувалися у значну чергу.
Раніше ми вже писали, що в четвер, 19 серпня по всій території Одеської області діє штормове попередження до кінця доби.
Протягом дня і ввечері синоптики прогнозують сильні, але короткочасні опади з грозами. Також очікуються пориви шквального вітру до 15-20 метрів в секунду.
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