В Одесі не підтримали ідею перенесення навчального року на 20 вересня

Раніше в Одеській ОДА пропонували перенести початок освітнього процесу на 20 вересня, щоб продовжити туристичний сезон і побільше заробити на відпочиваючих.

Однак цю ініціативу відхилили сьогодні в мерії, пославшись на закон»про середню освіту".

У міськраді заявили, що всі діти підуть до школи 1 вересня.

"Відповідно до закону" про середню освіту» навчальний рік у закладах середньої освіти починається в День знань — 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік починається в перший за ним робочий день", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у всій Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня. Незважаючи на пандемію, школи працюватимуть у звичайному форматі — без змішаного або дистанційного навчання. Але якщо Регіон потрапить в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, то братимуть до уваги рівень вакцинації вчителів.

Раніше повідомлялося, що діти опинилися в лікарні після оздоровчого центру

Також, одеські школи зіткнулися з проблемою напередодні навчального року

Politeka розповідала, що У Міносвіти повідомили, що чекає дітей насправді