В Одесі чоловік вирішив виплеснути злість на поліцейського, напавши на нього

Все сталося в райвідділі поліції два дні тому. Про напад стало відомо з повідомлень прес-служби Нацполіції, передає Politeka.net

У другій половині дня до відділу поліції з'явився чоловік і вдарив одного з оперативників по голові. В результаті удару у правоохоронця діагностували черепно-мозкову травму.

Причиною неадекватного вчинку стало невдоволення одесита тим, що його сестру, яку затримали раніше з сигаретою з наркотичною речовиною, не відправили в СІЗО, а відпустили до отримання результатів експертизи.

Чоловіка, який напав на поліцейського, затримали.

Тепер йому світить до 3 років в'язниці за насильство щодо співробітника правоохоронних органів.

Схожа ситуація трапилася минулого тижня в Одесі.

Об 11:20 один з відвідувачів відділу поліції, підійшов до лейтенанта, яка сиділа за столом, і завдав їй потужного удару в обличчя, після чого втік. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою доставили в лікарню.

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