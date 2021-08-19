В Одесі чоловік вирішив виплеснути злість на поліцейського, напавши на нього
Все сталося в райвідділі поліції два дні тому. Про напад стало відомо з повідомлень
У другій половині дня до відділу поліції з'явився чоловік і вдарив одного з оперативників по голові. В результаті удару у правоохоронця діагностували черепно-мозкову травму.
Причиною неадекватного вчинку стало невдоволення одесита тим, що його сестру, яку затримали раніше з сигаретою з наркотичною речовиною, не відправили в СІЗО, а відпустили до отримання результатів експертизи.
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Чоловіка, який напав на поліцейського, затримали.
Тепер йому світить до 3 років в'язниці за насильство щодо співробітника правоохоронних органів.
Схожа ситуація трапилася минулого тижня в Одесі.
Об 11:20 один з відвідувачів відділу поліції, підійшов до лейтенанта, яка сиділа за столом, і завдав їй потужного удару в обличчя, після чого втік. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою доставили в лікарню.
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