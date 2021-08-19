В Одессе мужчина решил выплеснуть злость на полицейского, напав на него

Всё произошло в райотделе полиции два дня назад. О нападении стало известно из сообщений пресс-службы Нацполиции, передает Politeka.net

Во второй половине дня в отдел полиции явился мужчина и ударил одного из оперативников по голове. В результате удара у стража порядка диагностировали черепно-мозговую травму.

Причиной неадекватного поступка стало недовольство одессита тем, что его сестру, которую задержали ранее с сигаретой с наркотическим веществом, не отправили в СИЗО, а отпустили до получения результатов экспертизы.

Напавшего на полицейского мужчину задержали.

Теперь ему светит до 3 лет тюрьмы за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Похожая ситуация случилась на прошлой неделе в Одессе.

В 11:20 один из посетителей отдела полиции, подошел к лейтенанту, которая сидела за столом, и нанес ей мощный удар в лицо, после чего сбежал. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

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