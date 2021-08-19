Число зараженнкоронавірусом в результаті спалаху в одеському таборі» Молода гвардія " продовжує зростати

За останніми даними, кількість інфікованих склала 60 осіб, з них 50 хворих – діти, і десять вожатих. Про це повідомляє МОЗ .

"За останню добу кількість хворих зросла на 5 нових випадків. Перебіг хвороби у них середньої тяжкості, температура 37,0-37,5, нежить, головний біль, біль у горлі. Діти знаходяться на ізоляції в таборі. Вісім дітей госпіталізовані в дитячу лікарню № 3 Одеси ", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла виданню Думська глава обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва, медики провели 33 швидких тесту на коронавірус "Дельта" і всі вони виявилися позитивними.

У той же час лікар-інфекціоніст Сергій Костенко зазначив, що чотирьох дітей з високої групи ризику поклали в лікарню.

На даний момент контактними по коронавірусної інфекції залишаються 494 дітей і 60 дорослих.

Люди із зони ризику проведуть на карантині найближчі два тижні.

Решту відвідувачів табору розвезуть по домівках протягом трьох днів якщо експрес-тести покажуть негативний результат на COVID-19.

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