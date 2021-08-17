В Одесі колишній спецназівець жорстоко знущався над власною дружиною

Жінка втомилася терпіти і звернулася за допомогою до правоохоронців. Про це з посиланням на свої джерела в поліції пише "Думська".

На місце був направлений спеціалізований автопатруль» Поліна", що працює з випадками сімейного насильства.

Коли копи прибули до місця виклику, то розлючений чоловік вийшов зустрічати поліцейських, прихопивши з собою мисливську рушницю.

Копам довелося зробити попереджувальний постріл у повітря, після чого чоловік здався.

З'ясувалося, що домашньому тирану 57 років.

За даними видання, зараз він працює в рятувальному відомстві водієм, але раніше він служив на офіцерських посадах в міліцейському спецпідрозділі «Сокіл» (спецназ УБОЗ), після чого очолював приватне охоронне агентство і керував курсами з підготовки особистої охорони.

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