В Одессе бывший спецназовец жестоко издевался над собственной женой

Женщина устала терпеть и обратилась за помощью к правоохранителям. Об этом со ссылкой на свои источники в полиции пишет "Думская".

На место был направлен специализированный автопатруль «Полина», работающий со случаями семейного насилия.

Когда копы прибыли к месту вызова, то разъяренный супруг вышел встречать полицейских, прихватив с собой охотничье ружье.

Популярные статьи сейчас

Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"

Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"

Новая вспышка ковида, Минздрав обратился к украинцам: "Сейчас есть все возможности..."

Медиков и полицейских атаковали под Херсоном, есть жертва: детали трагедии

Началась эвакуация и включены сирены: ливни натворили бед на популярных курортах в РФ, видео
Показать еще

Копам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего мужчина сдался.

Выяснилось, что домашнему тирану 57 лет.

полиция, полиция Украины

По данным издания, сейчас он работает в спасательном ведомстве водителем, но раньше он служил на офицерских должностях в милицейском спецподразделении «Сокол» (спецназ УБОП), после чего возглавлял частное охранное агентство и руководил курсами по подготовке личной охраны.

Напомним, что в Одессе непутевый сын издевался над собственной матерью: что грозит тирану

Еще Politeka писала, что под Одессой напали на зоозащитницу: Запшикал газом и обругал матом

Также Politeka сообщала, что под Одессой неадекват устроил резню на улице и попал под самосуд, видео: "Убери нож, утырок"