В Одессе бывший спецназовец жестоко издевался над собственной женой

Женщина устала терпеть и обратилась за помощью к правоохранителям. Об этом со ссылкой на свои источники в полиции пишет "Думская".

На место был направлен специализированный автопатруль «Полина», работающий со случаями семейного насилия.

Когда копы прибыли к месту вызова, то разъяренный супруг вышел встречать полицейских, прихватив с собой охотничье ружье.

Копам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего мужчина сдался.

Выяснилось, что домашнему тирану 57 лет.

По данным издания, сейчас он работает в спасательном ведомстве водителем, но раньше он служил на офицерских должностях в милицейском спецподразделении «Сокол» (спецназ УБОП), после чего возглавлял частное охранное агентство и руководил курсами по подготовке личной охраны.

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