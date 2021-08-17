В Одессе бывший спецназовец жестоко издевался над собственной женой
Женщина устала терпеть и обратилась за помощью к правоохранителям. Об этом со ссылкой на свои источники в полиции
На место был направлен специализированный автопатруль «Полина», работающий со случаями семейного насилия.
Когда копы прибыли к месту вызова, то разъяренный супруг вышел встречать полицейских, прихватив с собой охотничье ружье.
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Копам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего мужчина сдался.
Выяснилось, что домашнему тирану 57 лет.
По данным издания, сейчас он работает в спасательном ведомстве водителем, но раньше он служил на офицерских должностях в милицейском спецподразделении «Сокол» (спецназ УБОП), после чего возглавлял частное охранное агентство и руководил курсами по подготовке личной охраны.
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