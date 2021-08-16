Відпочиваючих попередили про небезпечні пляжі на курортах в Одеській області
Вода на чотирьох курортах не відповідає санітарно-мікробіологічним вимогам.
Такі тривожні результати
Експерти відібрали і перевірили 93 проби морської води на узбережжі Одеської області. Всього в місті та області перевірили 22 пляжі.
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Як з'ясувалося, чотири з них не відповідали санітарно-мікробіологічним нормативам.
Купатися заборонено в Затоці в районі рекреаційної зони "Сонячна", а також в зонах Рассейка в селі Приморське, Катранка в селі Лиман і на "Сільському пляжі" в селі Балабанівка Білгород-Дністровського району.
Відзначається, що дослідження проводилися в проміжку з 6 по 13 серпня.
Раніше ми писали, в Одесі шукали людей, яких віднесло в Чорне море далеко від берега.
У відкрите море віднесло трьох осіб-жінку, іноземця та їх інструктора. Вони хотіли зустріти світанок на сапах, але в результаті течією їх віднесло на 5 км від берега.
Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води
Як повідомляла Politeka, відпочиваючим заборонили купатися в Одесі, названа причина: які пляжі загрожують здоров'ю
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в море і потонула.