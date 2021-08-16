Відпочиваючих попередили про небезпечні пляжі на курортах в Одеській області

Вода на чотирьох курортах не відповідає санітарно-мікробіологічним вимогам.

Такі тривожні результати оприлюднили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Експерти відібрали і перевірили 93 проби морської води на узбережжі Одеської області. Всього в місті та області перевірили 22 пляжі.

Як з'ясувалося, чотири з них не відповідали санітарно-мікробіологічним нормативам.

Купатися заборонено в Затоці в районі рекреаційної зони "Сонячна", а також в зонах Рассейка в селі Приморське, Катранка в селі Лиман і на "Сільському пляжі" в селі Балабанівка Білгород-Дністровського району.

Відзначається, що дослідження проводилися в проміжку з 6 по 13 серпня.

Раніше ми писали, в Одесі шукали людей, яких віднесло в Чорне море далеко від берега.

У відкрите море віднесло трьох осіб-жінку, іноземця та їх інструктора. Вони хотіли зустріти світанок на сапах, але в результаті течією їх віднесло на 5 км від берега.

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