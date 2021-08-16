У центрі Одеси камені з будівлі впали на голову іноземного туриста

Подія трапилася вранці 16 серпня на вулиці Садовій. Про це пише Politeka.net з посиланням на відео, оприлюднене в телеграм-каналі "Одеса зараз" (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Так, в Одесі в черговий раз обвалився карниз з будівлі Головпоштамту.

Фрагменти фасаду обрушилися на тротуар. Уламки, що впали, зачепили перехожого. Постраждалим виявився іноземець, який в той момент проходив там.

За даними місцевих ЗМІ , у чоловіка розсічена голова, йому наклали кілька швів. Зараз він знаходиться в приватній клініці.

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси від старовинного будинку відвалився шматок фасаду і влучив прямо в голову дівчині, яка проходила повз в цей момент.

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