Одесситам и гостям города всё опаснее гулять по центру города
Так, с фасада старинного дома - памятника архитектуры отвалился крупный фрагмент лепнины и обрушился на тротуар. Он задел настенный уличный фонарь, который вырвало вместе с декором.
Происшествие случилось 2 августа на Приморском бульваре, 5, что в самом центре Одессы. Об этом сообщает
Коммунальщики уже огородили аварийную часть здания лентами.
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К счастью, обоошлось без жертв и пострадавших.
Отметим, что это не первый случай обвала этого дома. В декабре прошлого года здесь также обрушился карниз.
В мэрии заявили, что не могут ничего с этим сделать, ведь здание в частной собственности.
Этот дом горсовет в 2012 году продал за 19,4 млн гривен фирме "Приморский бульвар XXI", поэтому можно не надеяться на то, что чиновники могут как-то повлиять на процесс восстановления памятника архитектуры.
Кроме того, в городском совете рассказали, что этот объект является памятником архитектуры национального значения, что автоматически делает ответственным за него Министерство культуры.
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