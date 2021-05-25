Одесситам и гостям города всё опаснее гулять по центру города, разрушаются не только ветхие дома, но и отреставрированные

Так, 24 мая обвалился карниз с отреставрированного памятника архитектурына улице Елисаветинской. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук краевед Александр Бабич, передает Politeka.net

«Очередной пример га**ореставрации. Точнее - реконструкции, которую эти «мастера» называют реставрационными работами. Теперь едва не пострадали наши подшефные дети на экскурсии по Преображенской. ((( Когда же в городе начнут реставрировать дома, а не лепить кое-как на фасады кое-что, похожее на лепнину?!?! (((«,, - с возмущением написал одессит.

Отметим, что карниз отвалился спустя девять лет после реставрации. Это уже не первое обрушение дома. В 2018 году на балконе третьего этажа отвалился атлант. Он раскололся на мелкие кусочки.

До этого мы сообщали, на углу Тираспольской и Кузнечной катастрофически сыпется многоэтажный дом.

Там обваливается аварийный карниз сразу на семи участках по всему периметру трехэтажного дома.

Как сообщила одесская общественница Светлана Подпалая, камни разлетаются до противоположного тротуара. Это опасно, там постоянный поток людей, рядом находится школа, аптека и жэу.

Еще один случай произошел также в центре Одессы.

От старинного дома отвалился кусок балкона, который упал на тротуар с пешеходами. Это произошло, около 7 часов утра на улице Садовой 7.

«Видно на третьем этаже внизу карниз, угловое. Нет куска. Над вторым этажом. И этот дом с табличкой «Архитектурная ценность», — рассказала одесситка, которая в тот момент проходила мимо с сыном.

Чудом обошлось обошлось без жертв, но если этот и другие дома не будут ремонтировать и реконструировать власти города, то жертвы просто неминуемы.

Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети

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