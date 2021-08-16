В центре Одессы камни со здания упали на голову иностранного туриста
Происшествие случилось утром 16 августа на улице Садовой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на видео, обнародованное в телеграм-канале «Одесса Сейчас» (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
Так, в Одессе в очередной раз обвалился карниз со здания Главпочтамта.
Фрагменты фасада обрушились на тротуар. Упавшие обломки зацепили прохожего. Пострадавшим оказался иностранец, который в тот момент проходил там.
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По данным местных
Ранее мы сообщали, в центре Одессы от старинного дома отвалился кусок фасада и угодил прямо в голову девушке, которая проходила мимо в этот момент.
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