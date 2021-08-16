В центре Одессы камни со здания упали на голову иностранного туриста

Происшествие случилось утром 16 августа на улице Садовой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на видео, обнародованное в телеграм-канале «Одесса Сейчас» (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Так, в Одессе в очередной раз обвалился карниз со здания Главпочтамта.

Фрагменты фасада обрушились на тротуар. Упавшие обломки зацепили прохожего. Пострадавшим оказался иностранец, который в тот момент проходил там.

По данным местных СМИ , у мужчины рассечена голова, ему наложили несколько швов. Сейчас он находится в частной клинике.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы от старинного дома отвалился кусок фасада и угодил прямо в голову девушке, которая проходила мимо в этот момент.

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