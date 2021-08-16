На одеській автодорозі водій на іномарці зіткнувся у фурою, у нього не було шансів вижити
ДТП з летальним результатом сталося на трасі Одеса – Новоазовськ біля села Кошари пізно ввечері. Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу
Як розповіли поліцейські, 39-річний водій легкового автомобіля Ford Focus виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Від отриманих травм водій легковика помер у лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відомості про аварію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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У поліції кажуть, що в рамках провадження призначено низку експертиз. Триває слідство.
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Нещасний загинув миттєво, так як швидкість автомобіля була величезною.
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