На одесской автодороге водитель на иномарке столкнулся в фурой, у него не было шансов выжить
ДТП с летальным исходом случилось на трассе Одесса – Новоазовск возле села Кошары поздно вечером. Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу
Как рассказали полицейские, 39-летний водитель легкового автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. От полученных травм водитель легковушки скончался в больнице.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сведения об аварии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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В полиции говорят, что в рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.
До этого мы сообщали, что на трассе Киев-Одесса водитель микроавтобуса Мерседес забрал жизнь мужчины.
Несчастный погиб мгновенно, так как скорость автомобиля была огромной.
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