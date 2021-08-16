Выехал на встречную полосу по непонятным причинам

На одесской автодороге водитель на иномарке столкнулся в фурой, у него не было шансов выжить

ДТП с летальным исходом случилось на трассе Одесса – Новоазовск возле села Кошары поздно вечером. Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции региона.

Как рассказали полицейские, 39-летний водитель легкового автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. От полученных травм водитель легковушки скончался в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сведения об аварии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В полиции говорят, что в рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

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Несчастный погиб мгновенно, так как скорость автомобиля была огромной.

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