Под Одессой чиновник на джипе влетел в зерновоз, у него не было шансов выжить
Смертельная авария случилась на трассе Одесса-Киева около села Бурдовка Раздельнянского района. Там столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF, передает Politeka.net
Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель внедорожника не справился с управлением своего авто, в результате чего врезался в полуприцеп зерновоза.
Мужчина не обратил внимание на то, что зерновоз остановился на разделительной полосе и хотел пропустить его внедорожник.
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Травмы, которые получил чиновник, оказались несовместимыми с жизнью и он скончался на месте.
В телеграм-каналах появилась информация, что погибшему было 50 лет и он занимал высокий пост в Службе автомобильных дорог Украины.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, следствие продолжается.
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