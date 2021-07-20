Под Одессой чиновник на джипе влетел в зерновоз, у него не было шансов выжить

Смертельная авария случилась на трассе Одесса-Киева около села Бурдовка Раздельнянского района. Там столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF, передает Politeka.net

Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель внедорожника не справился с управлением своего авто, в результате чего врезался в полуприцеп зерновоза.

Мужчина не обратил внимание на то, что зерновоз остановился на разделительной полосе и хотел пропустить его внедорожник.

Травмы, которые получил чиновник, оказались несовместимыми с жизнью и он скончался на месте.

В телеграм-каналах появилась информация, что погибшему было 50 лет и он занимал высокий пост в Службе автомобильных дорог Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, следствие продолжается.



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