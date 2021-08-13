В Одесі зафіксували новий випадок жорстокості по відношенню до тварин
Як передає Politeka.net, про це розповіли в прес-службі
Як стало відомо, розлючений чоловік схопив мисливську рушницю і застрелив свого алабая у дворі приватного будинку.
Про розправу над твариною дізналися випадкові перехожі, які почули постріли і заявили на шкуродера в поліцію.
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53-річний одесит каже, що застрелив пса, бо він виявився виконувати команди під час дресирування.
Тіло померлого собаки правоохоронці направили на судово-медичну експертизу, яка показала: виявлені на тілі тварини пошкодження носили виражений хворобливий характер і спричинили їй перед смертю фізичні страждання.
У поліції вже оголосили підозру правопорушнику. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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