О происшествии в полицию сообщили случайные прохожие

В Одессе зафиксировали новый случай жестокости по отношению к животным

Как передает Politeka.net, об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Как стало известно, разъяренный мужчина схватил охотничье ружье и застрелил своего алабая во дворе частного дома.

О расправе над животным узнали случайные прохожие, которые услышали выстрелы и заявили на живодера в полицию.

53-летний одессит говорит, что застрелил пса, потому что он оказался выполнять команды во время дрессировки.

Тело умершей собаки правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала: обнаруженные на теле животного повреждения носили выраженный болезненный характер и повлекли ей перед смертью физические страдания.

В полиции уже объявили подозрение правонарушителю. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что за издевательства над животными будут карать до 8 лет тюрьмы: что теперь запрещено

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