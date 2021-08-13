В Одессе зафиксировали новый случай жестокости по отношению к животным
Как передает Politeka.net, об этом рассказали в пресс-службе
Как стало известно, разъяренный мужчина схватил охотничье ружье и застрелил своего алабая во дворе частного дома.
О расправе над животным узнали случайные прохожие, которые услышали выстрелы и заявили на живодера в полицию.
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53-летний одессит говорит, что застрелил пса, потому что он оказался выполнять команды во время дрессировки.
Тело умершей собаки правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала: обнаруженные на теле животного повреждения носили выраженный болезненный характер и повлекли ей перед смертью физические страдания.
В полиции уже объявили подозрение правонарушителю. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что за издевательства над животными будут карать до 8 лет тюрьмы: что теперь запрещено
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