Пока родители не видели, собака крупной породы покусала их ребёнка
ЧП случилось одном из сел Одесского района, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального
Как рассказали в полиции, мальчик играл у себя во дворе и, пока взрослые занимались делами, просунул руку через смежный с соседями забор. В этот момент его укусила собака породы алабай.
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Ребенка забрали в больницу с рваными ранами руки. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о его правовой квалификации.
Ранее мы писали, что горе-родители бросили совсем маленькую девочку на пляже в Одессе.
Ребенка нашли прохожие вечеромна пляже Ланжерон. Неравнодушные люди обратились в полицию и те начали поиски родственников девочки.
По словам бабаушки, девочка потерялась, когда мать пошла купаться в море, а отец куда-то отошел.
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