Вилучили товару на 7 мільйонів гривень

Прикордонники Одеської області влаштували рейд по приватних будинках

І як виявилася, силовики знайшли багато чого цікавого на 7 мільйонів гривень, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до коцна)

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, у місті Долинське, Орлівка, улоговина та в місті Рені правоохоронці провели обшуки семи приватних домоволодінь, де виявили ферми з вирощування наркотичних речовин.

Всього силовики вилучили близько 450 кущів марихуани і більше 3 кг сухої марихуани - сума оцінки виявленого досягає 7,5 млн.грн.

Крім основного "товару", правоохоронці вилучили всі допоміжні предмети для підпільного продажу. USB-накопичувачі, SIM-карти, MicroSD карти, мобільні телефони, планшет, ноутбук, квадрокоптер і навіть візитні картки.

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