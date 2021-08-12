Прикордонники Одеської області влаштували рейд по приватних будинках
І як виявилася, силовики знайшли багато чого цікавого на 7 мільйонів гривень, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до коцна)
Як повідомляє прес-служба ДПСУ, у місті Долинське, Орлівка, улоговина та в місті Рені правоохоронці провели обшуки семи приватних домоволодінь, де виявили ферми з вирощування наркотичних речовин.
Всього силовики вилучили близько 450 кущів марихуани і більше 3 кг сухої марихуани - сума оцінки виявленого досягає 7,5 млн.грн.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
Настя Каменських і екс-дружина Позитива перестали розмовляти на спільному відпочинку: "Дівчата, ви все не заспокоїтеся..."
Спека нарешті відступить, температура різко впаде: в яких регіонах буде прохолодніше всього
НП на зйомках шоу "Співають всі", ведучий і суддя впали зі сцени: момент потрапив на відео
Зупинилося серце найвеличнішого спортсмена: "Здобув найбільшу кількість перемог"
Крім основного "товару", правоохоронці вилучили всі допоміжні предмети для підпільного продажу. USB-накопичувачі, SIM-карти, MicroSD карти, мобільні телефони, планшет, ноутбук, квадрокоптер і навіть візитні картки.
Нагадаємо, що на дорогах Одеської області почалися "облави": кадри рейдів і що шукають поліцейські
Також Politeka повідомляла, поліцейського схопили на гарячому В Одеській області: "світить 10 років в'язниці"