Изъяли товара на 7 миллионов гривен

Пограничники Одесской области устроили рейд по частным домам

И как оказалась, силовики нашли много чего интересного на 7 миллионов гривен, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до коцна)

Как сообщает пресс- служба ГПСУ, вселах Долинское, Орловка, Котловина и в городе Рени правоохранители провели обыски семи частных домовладений, где обнаружили фермы по выращиванию наркотических веществ.

Всего силовики изъяли около 450 кустов марихуаны и более 3 кг сухой марихуаны - сумма оценки обнаруженного достигает 7,5 млн. грн.

Кроме основного "товара", правоохранители изъяли все вспомогательные предметы для подпольной продажи. USB-накопители, SIM-карты, MicroSD карты, мобильные телефоны, планшет, ноутбук, квадрокоптер и даже визитные карточки.

Ведется следствие.

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