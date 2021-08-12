Пограничники Одесской области устроили рейд по частным домам
И как оказалась, силовики нашли много чего интересного на 7 миллионов гривен, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до коцна)
Как сообщает пресс- служба ГПСУ, вселах Долинское, Орловка, Котловина и в городе Рени правоохранители провели обыски семи частных домовладений, где обнаружили фермы по выращиванию наркотических веществ.
Всего силовики изъяли около 450 кустов марихуаны и более 3 кг сухой марихуаны - сумма оценки обнаруженного достигает 7,5 млн. грн.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
1 сентября в Украине, в МОН напомнили о важной детали: "переведут на дистанционное обучение школы, где..."
Беременная Осадчая оказалась в больнице, Горбунов не оставил жену одну: что произошло
Кондратюк из "Х-Фактор" и "Україна має талант" уехал в США и вызвал гнев соотечественников: "Патриотичный..."
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Кроме основного "товара", правоохранители изъяли все вспомогательные предметы для подпольной продажи. USB-накопители, SIM-карты, MicroSD карты, мобильные телефоны, планшет, ноутбук, квадрокоптер и даже визитные карточки.
Ведется следствие.
Напомним, что на дорогах Одесской области начались "облавы": кадры рейдов и что ищут полицейские
Также Politeka сообщала, полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"