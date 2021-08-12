В Одеській області банда хуліганів атакувала пасажирський потяг

Про подію повидомили у регіональній філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця", передає Politeka.net

Напад стався на поїзд № 6505 сполученням Знам'янка - Шевченка стався на перегоні Фундуклеївка – Цибулеве.

Як розповіли залізничники, група невідомих вандалів блокувала рух поїзда, Розмістивши на рейках гумові шини та каміння. Вони також розбили скло в дверях вагона поїзда", - розповіли залізничники.

Машиніст поїзда вчасно зреагував і наїзд на перешкоди вдалося уникнути.

На місце НП була викликана поліція.

В Укрзалізниці заявили, що крім збитків, які несе залізниця, страждають в першу чергу пасажири.

"Пошкоджені вагони знімаються з руху для відновлення, скорочується склад поїздів. А на відновлення зовнішнього вигляду рухомого складу потрібно витратити не тільки гроші, а й чимало часу працівників, задіяних у планових видах ремонту», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що поїзд зніс жінку під Одесою, кадри НП: "люди йдуть пішки"

Ще Politeka писала, що трагедія на залізниці, очевидці розповіли, як загинув підліток: "йшов взяти коту корм і..."

Також Politeka повідомляла, що пасажирський потяг наїхав на легковик по дорозі в Одесу, фото: авто виїхало на рейки