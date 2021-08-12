В Одеській області банда хуліганів атакувала пасажирський потяг
Про подію
Напад стався на поїзд № 6505 сполученням Знам'янка - Шевченка стався на перегоні Фундуклеївка – Цибулеве.
Як розповіли залізничники, група невідомих вандалів блокувала рух поїзда, Розмістивши на рейках гумові шини та каміння. Вони також розбили скло в дверях вагона поїзда", - розповіли залізничники.
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Машиніст поїзда вчасно зреагував і наїзд на перешкоди вдалося уникнути.
На місце НП була викликана поліція.
В Укрзалізниці заявили, що крім збитків, які несе залізниця, страждають в першу чергу пасажири.
"Пошкоджені вагони знімаються з руху для відновлення, скорочується склад поїздів. А на відновлення зовнішнього вигляду рухомого складу потрібно витратити не тільки гроші, а й чимало часу працівників, задіяних у планових видах ремонту», - сказано в повідомленні.
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