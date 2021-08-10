У ДТП на трасі Київ-Одеса постраждала сім'я з маленькою дитиною

Як передає Politeka.net, про аварію повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

У селі Дачне Одеської області зіткнулися Opel і Volkswagen. У дорожньо - транспортній пригоді постраждали три людини, серед них-дитина.

За попередніми даними, ДТП сталося, коли Volkswagen, рухаючись попереду Opel у бік Києва, почав здійснювати розворот на Одесу в невстановленому місці.

В аварії постраждав 64-річний водій Фольксвагена, а також його дружина з 5-річною онукою.

Чоловікові лікарі надавали допомогу на місці, а жінку з дитиною доставили в лікарню.

До цього ми повідомляли, аварія за участю чотирьох автомобілів сталася в районі 4-ї станції Фонтану. Одна з машин протаранила трамвайну зупинку - там постраждали люди.

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