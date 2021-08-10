В ДТП на трассе Киев-Одесса пострадала семья с маленьким ребёнком
Как передает Politeka.net, про аварию сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
В селе Дачное Одесской области столкнулись Opel и Volkswagen. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, среди них - ребенок.
По предварительным данным, ДТП случилось, когда Volkswagen, двигаясь впереди Opel в сторону Киева, начал совершать разворот на Одессу в неустановленном месте.
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В аварии пострадал 64-летний водитель Фольксвагена, а также его жена с 5-летней внучкой.
Мужчине врачи оказывали помощь на месте, а женщину с ребенком доставили в больницу.
ДО этого мы сообщали, авария с участием четырех автомобилей произошла в районе 4-й станции Фонтана. Одна из машин протаранила трамвайную остановку - там пострадали люди.
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