Курортна Одеса продовжує зустрічати відпочиваючих сміттям на узбережжі

На проблему звернули увагу в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, навколо Куяльницького лиману утворилися десятки невеликих стихійних звалищ, які не тільки псують красивий пейзаж, а й згубно впливають на екосистему водойми.

"Ось таке гарне місце. А знаєте чому у нас в країні не буде все нормально?",- каже жінка за кадром.

Вона навела камеру на гори сміття, які знаходяться біля самого берега лиману, де якраз люблять влаштовувати фотосесії.

"А тому що ось. Люди паскудять там, де живуть", - резюмувала відпочиваюча.

Ще більш гнітюча ситуація спостерігається на Чкаловському пляжі.

Тут сміття перетворилося на величезні стихійні звалища.

Відзначимо, що сміття на узбережжі завжди був головним болем Одеси, але в розпал курортного сезону ситуація тільки загострюється. На жаль, вирішувати цю проблему ніхто не поспішає.

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