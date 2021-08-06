Був зовсім один

Немовля виявився замкнений в квартирі зовсім один

НП сталася в одній з багатоповерхівок міста Чорноморська Одеської області.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС, в п'ятницю, 6 серпня, передає Politeka.net

Рятувальникам надійшов сигнал про те, що терміново потрібна допомога по відкриттю вхідних дверей в житловому будинку.

Як виявилося, батьки вийшли з квартири, а двері зачинилися, і вони не змогли потрапити назад. У квартирі залишилася дитина, якій всього 5 місяців.

Відзначається, що за допомогою бензорізу рятувальники відкрили вхідні двері, після чого батьки змогли потрапити в свою квартиру.

До цього ми повідомляли, що горе-батьки кинули зовсім маленьку дівчинку на пляжі в Одесі.

Дитину знайшли перехожі на пляжі Ланжерон. Небайдужі люди звернулися в поліцію і ті почали пошуки родичів дівчинки.

Пізніше родичі малятка з'явилися.

Нагадаємо, що з горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов"

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