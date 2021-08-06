Младенец оказался заперт в квартире совсем один
ЧП случилось в одной из многоэтажек города Черноморска Одесской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, в пятницу, 6 августа, передает Politeka.net
Спасателям поступил сигнал о том, что срочно нужна помощь по открытию входной двери в жилом доме.
Как оказалось, родители вышли из квартиры, а дверь закрылась, и они не смогли попасть обратно. В квартире остался ребенок, которому всего 5 месяцев.
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Отмечается, что при помощи бензореза спасатели открыли входную дверь, после чего родители смогли попасть в свою квартиру.
До этого мы сообщали, что горе-родители бросили совсем маленькую девочку на пляже в Одессе.
Ребенка нашли прохожие на пляже Ланжерон. Неравнодушные люди обратились в полицию и те начали поиски родственников девочки.
Позже родственники малышки объявились.
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