Мешканка Одеської області вирішила нелегально втекти від чоловіка закордон, проте щось пішло не так

На втечу її підштовхнули проблеми в родині.

Жінка залучила двох спільників, яким заплатила 700 доларів, щоб втекти від чоловіка в Молдову.

Як розповіли у прикордонній службі, 36-річну жінку та двох її спільників затримали в районі села Гребеники Подільського району. Один з чоловіків довіз її до кордону на "вазі", а другий напередодні легально поїхав в сусідню країну, зустрів втікачку в точці переправи і повинен був її супроводити.

Але всіх трьох затримали прикордонники. Всі затримані виявилися громадянами України. Вирішується питання про оголошення організаторам втечі підозри за ч.3 ст. 332 КК «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тривають слідчі дії.

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