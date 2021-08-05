В курортном Затоке случился трагический инцидент на железной дороге
Молодой мужчина лег под колеса проезжающей электрички и погиб страшной смертью. ЧП случилось на станции Бугаз в Одесской области, сообщает пресс-служба регионального
В полиции говорят, что погибшему было всего 28 лет.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения с человеком не удалось.
Правоохранители выясняют все детали трагедии.
Галкин подарил Пугачевой украинского "красавца", Примадонна расцвела на глазах: "Ну спасибо, муженек!"
ЧП в метро Киева, людей срочно выводят на улицу: кадры с места событий
Меган Маркл в день своего 40-летия засветила их с принцем Гарри особняк: камин, каменный стол и не только
Пассажирские поезда столкнулись лоб в лоб, есть жертвы: первые кадры трагедии в Чехии
Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Отметим, что число смертей на железной дороге в Одесской области продолжает расти.
Ранее мы писали, за одни сутки произошло два смертельных случая на рельсах.
73-летний пенсионер на железнодорожные пути перед подвижным составом. Машинист резко затормозил, но это не помогло, он скончался на месте. В тот же день неизвестная женщина попала под колесами пассажирского поезда и погибла на месте.
Напомним, что поезд снес женщину под Одессой, кадры ЧП: "люди идут пешком"
Еще Politeka писала, что трагедия на железной дороге, очевидцы рассказали, как погиб подросток: "шел взять коту корм и..."
Также Politeka сообщала, что пассажирский поезд наехал на легковушку по дороге в Одессу, фото: авто выехало на рельсы