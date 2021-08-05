Ему было всего 28 лет

В курортном Затоке случился трагический инцидент на железной дороге

Молодой мужчина лег под колеса проезжающей электрички и погиб страшной смертью. ЧП случилось на станции Бугаз в Одесской области, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

В полиции говорят, что погибшему было всего 28 лет.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения с человеком не удалось.

Правоохранители выясняют все детали трагедии.

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Отметим, что число смертей на железной дороге в Одесской области продолжает расти.

Ранее мы писали, за одни сутки произошло два смертельных случая на рельсах.

73-летний пенсионер на железнодорожные пути перед подвижным составом. Машинист резко затормозил, но это не помогло, он скончался на месте. В тот же день неизвестная женщина попала под колесами пассажирского поезда и погибла на месте.

Напомним, что поезд снес женщину под Одессой, кадры ЧП: "люди идут пешком"

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