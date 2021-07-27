Бездыханное тело моряка из Одессы обнаружили на судне вдали от родины
Трагический случай произошел в конце прошлой недели, однако об этом стало известно только сейчас.
Как сообщает издание
По словам морского юриста Николая Гольбина, следов насилия на теле умершего не обнаружили, предварительная причина смерти – естественная.
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Ранее мы сообщали о том, что 20-летний моряк из Одессы, заживо сгорел на судне в районе Шри-Ланки.
Погибшего звали Богдан Ковтуненко и в прошлом году он окончил Морской колледж.
Парень работал на контейнеровозе судовым механиком и это был его второй рейс.
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