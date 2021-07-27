Бездыханное тело моряка из Одессы обнаружили на судне вдали от родины

Трагический случай произошел в конце прошлой недели, однако об этом стало известно только сейчас.

Как сообщает издание Униан , на борту одного из кораблей немецкой компании Blumenthal в территориальных водах Египта обнаружили мертвым 65-летнего моряка из Одессы.

По словам морского юриста Николая Гольбина, следов насилия на теле умершего не обнаружили, предварительная причина смерти – естественная.

Ранее мы сообщали о том, что 20-летний моряк из Одессы, заживо сгорел на судне в районе Шри-Ланки.

Погибшего звали Богдан Ковтуненко и в прошлом году он окончил Морской колледж.

Парень работал на контейнеровозе судовым механиком и это был его второй рейс.

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