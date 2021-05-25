38-летний капитан из Одессы при странных обстоятельствах скончался на борту иностранного суда

О трагедии сообщает морской портал Seafarers Journal, ссылаясь на информацию юриста Николая Гольбина и моряка, пожелавшего остаться анонимным.

По словам моряка, в один из дней незадолго до захода судна в Панаму, где как раз должна была произойти смена капитана, тот не вышел из своей каюты. Когда члены экипажа зашли в каюту, то обнаружили тело капитана.

Информацию о происшествии передали компании-судовладельцу, откуда поступила команда опечатать каюту с телом и ожидать прибытия представителей панамской власти.

О том, были ли увечья на теле капитана ничего не сообщается, однако существует предположение, что 38-летний одессит умер не естественной смертью.

Согдасно последним данным, тело капитана лежит в каюте уже пятые сутки, а власти Панамы отказываются его забирать.

До этого мы сообщали о еще одной трагедии, которая разыгралась на корабле.

По словам дочери погибшей, ее мама работала на судне коком, ей было 49 лет, она роддом из Одессы. В рейсы уходила из компании V. Ships.

Женщина умерла на борту судна GREENWICH EAGLE (IMO 9575266, флаг Marshall Islands) еще 22 марта, однако ее тело до сих пор не отдают родственникам.

Предварительной причиной смерти называют ишемическую болезнь сердца. При этом, по словам дочери, мать никогда не жаловалась на сердце.

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