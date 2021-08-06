Жительница Одесской области решила нелегально сбежать от мужа заграницу, однако что-то пошло не так
На бегство ее подтолкнули проблемы в семье.
Женщина привлекла двух сообщников, которым заплатила 700 долларов, чтобы сбежать от мужа в Молдову.
Как
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Но всех троих задержали пограничники. Все задержанные оказались гражданами Украины. Решается вопрос об объявлении организаторам побега подозрения по ч.3 ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Продолжаются следственные действия.
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