Жительница Одесской области решила нелегально сбежать от мужа заграницу, однако что-то пошло не так

На бегство ее подтолкнули проблемы в семье.

Женщина привлекла двух сообщников, которым заплатила 700 долларов, чтобы сбежать от мужа в Молдову.

Как рассказали в Погранслужбе, 36-летнюю женщину и двух ее сообщников задержали в районе села Гребеники Подольского района. Один из мужчин довез ее до границы на «ВАЗе», а второй накануне легально уехал в соседнюю страну, встретил беглянку в точке переправы и должен был ее сопроводить.

Но всех троих задержали пограничники. Все задержанные оказались гражданами Украины. Решается вопрос об объявлении организаторам побега подозрения по ч.3 ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Продолжаются следственные действия.

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