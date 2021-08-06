Дві ДТП за один ранок

На одеській трасі загинули люди

Відразу дві летальні аварії сталися вранці 6 серпня на трасі Одеса-Київ. Про це передавати прес-служба Нацполіції.

Згідно з наявною інформацією, на 443 км автодороги 50-річний водій вантажівки «Volvo» наїхав на невідомого чоловіка.

За словами далекобійника, він не помітив людину, що лежить на проїжджій частині, і не встиг загальмувати. Особа загиблого поки не встановлена.

Також Поліція з'ясовує, за яких обставин він опинився на дорозі.

У той же час на 437 кілометрі дороги 38-річний водій SsangYong злетів з траси і протаранив стовп недобудованого моста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

На місцях подій працювали поліцейські, які вирішують питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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