На одесской трассе погибли люди

Сразу две летальных аварии случились утром 6 августа на трассе Одесса-Киев. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Согласно имеющейся информации, на 443 км автодороги 50-летний водитель грузовика «Volvo» наехал на неизвестного мужчину.

По словам дальнобойщика, он не заметил человека, лежащего на проезжей части, и не успел затормозить. Личность погибшего пока не установлена.

Также полиция выясняет, при каких обстоятельствах он оказался на дороге.

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В тоже время на 437 километре дороги 38-летний водитель SsangYong слетел с трассы и протаранил столб недостроенного моста. От полученных травм мужчина погиб на месте.

На местах происшествий работали полицейские, которые решают вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

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