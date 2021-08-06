Трагедія сталася на хімічному підприємстві "Кемікалс Індастрі" в місті Теплодарі Одеської області
Навантажувач наїхав на співробітницю Ірину Ульянову. Жінка працювала завідуючою лабораторії. Їй було 35 років.
Постраждалу госпіталізували з множинними переломами в стані коми в місцеву лікарню, проте вона померла протягом декількох годин. За фактом події відкрили кримінальне провадження.
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Колеги і близькі досі не можуть повірити в те, що трапилося. Вона висловлюють слова співчуття у неї на сторінці у Фейсбук.
"Все життя її пройшло в незліченних працях і турботах. Такий серцевої і душевної дівчина і хороший друг ми і будемо пам'ятати її вічно!»,
"Боже, який жах....не віриться....царство небесне Іринці.... »
"Шок! Нестерпний біль!
Ірина Ульянова, Іринка - мандаринка, як я люблячи тебе називала - добрішими, світліше чоловічка я не зустрічала.
Крім зовнішньої краси ти володіла красою душевної. Скільки всього ще не збулося в твоєму житті... Не хочу вірити!
Не можу підібрати слів співчуття рідним і близьким. Серце кров'ю обливається, сліз не стримати.
Іринка, на цій землі для тебе все закінчилося і хороше, і погане, але я вірю, що Царство Небесне для тебе відкрито. Спи спокійно, Нехай земля тобі буде пухом, дорога моя подружка...»,
"Господи!!!! Царство Небесне нашому ангелу, красуні і розумниці нашій Ірочці»,, - пишуть в мережі.
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