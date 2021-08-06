Трагедия произошла на химическом предприятии "Кемикалс Индастри" в городе Теплодаре Одесской области

Погрузчик наехал на сотрудницу Ирину Ульянову. Женщина работала заведующей лаборатории. Ей было 35 лет.

Пострадавшую госпитализировали со множественными переломами в состоянии комы в местную больницу, однако она скончалась в течение нескольких часов. По факту происшествия открыли уголовное производство.

Коллеги и близкие до сих пор не могут поверить в случившееся. Она выражют слова соболезнования у нее на странице в Фейсбук.

«Вся жизнь её прошла в бесчисленных трудах и заботах. Такой сердечной и душевной девушка и хороший друг мы и будем помнить её вечно!»,

«Боже,какой ужас....не верится....царство небесное Ирочке.... »

«Шок! Невыносимая боль!

Ирина Ульянова, Иринка- мандаринка, как я любя тебя называла - добрее, светлее человечка я не встречала.

Кроме внешней красоты ты обладала красотой душевной. Сколько всего ещё не сбылось в твоей жизни... Не хочу верить!

Не могу подобрать слов соболезнования родным и близким. Сердце кровью обливается, слёз не сдержать.

Иринка, на этой земле для тебя всё закончилось и хорошее, и плохое, но я верю, что Царствие небесное для тебя открыто. Спи спокойно, пусть земля тебе будет пухом, дорогая моя подружка...»,

«Господи!!!! Царство небесное нашему ангелу, красавице и умнице нашей Ирочке»,, - пишут в сети.

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