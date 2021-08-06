На трасі Київ-Одеса автомобіль зім'яло як консервну банку від удару об вантажівку

Серйозна аварія трапилася на 437 км автодороги ввечері в четвер, 5 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Згідно з наявною інформацією, зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet з вантажним транспортом.

Водій іномарки не вибрав безпечну швидкість і в'їхав в MAN, який рухався попереду нього в бік Одеси.

У салоні легковика перебувало подружжя з трьома дітьми, всі вони постраждали в аварії.

"39-річному водієві допомога була надана на місці, а 29-річну жінку з двома синами 11-ти і 14-ти років і 8-річною дочкою доставили в лікарню, однак і їх незабаром відпустили.

На опублікованих кадрах видно, що перед легковика зім'яло як консервну банку від зіткнення.

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Аварія трапилася 4 серпня на перетині вулиць Балківської та Мельницької. Там під час маневру машина Національної гвардії влетіла в легковий автомобіль.

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