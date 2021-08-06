На трассе Киев-Одесса автомобиль смяло как консервную банку от удара о грузовик

Серьезная авария случилась на 437 км автодороги вечером в четверг, 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Согласно имеющейся информации, столкнулись легковой автомобиль Chevrolet с грузовым транспортом.

Водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и въехал в MAN, который двигался впереди него в сторону Одессы.

В салоне легковушки находились супруги с тремя детьми, все они пострадали в аварии.

«39-летнему водителю помощь была оказана на месте, а 29-летнюю женщину с двумя сыновьями 11-ти и 14-ти лет и 8-летней дочерью доставили в больницу, однако и их вскоре отпустили.

На опубликованных кадрах видно, что перед легковушки смяло как консервную банку от столкновения.

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Авария случилась 4 августа на пересечении улиц Балковской и Мельницкой. Там во время маневра машина Национальной гвардии влетела в легковой автомобиль.

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