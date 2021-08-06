На трассе Киев-Одесса автомобиль смяло как консервную банку от удара о грузовик
Серьезная авария случилась на 437 км автодороги вечером в четверг, 5 августа.
Об этом сообщает пресс-служба
Согласно имеющейся информации, столкнулись легковой автомобиль Chevrolet с грузовым транспортом.
Водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и въехал в MAN, который двигался впереди него в сторону Одессы.
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В салоне легковушки находились супруги с тремя детьми, все они пострадали в аварии.
«39-летнему водителю помощь была оказана на месте, а 29-летнюю женщину с двумя сыновьями 11-ти и 14-ти лет и 8-летней дочерью доставили в больницу, однако и их вскоре отпустили.
На опубликованных кадрах видно, что перед легковушки смяло как консервную банку от столкновения.
Ранее мы писали, автомобиль Нацгвардии на скорости протаранил легковушку на дороге в Одессе.
Авария случилась 4 августа на пересечении улиц Балковской и Мельницкой. Там во время маневра машина Национальной гвардии влетела в легковой автомобиль.
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