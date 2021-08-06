Негода розійдеться не на жарт

У п'ятницю, 6 серпня, погоду в Одесі та області продовжить формувати циклон Генрі

Циклон з Адріатичного моря принесе короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквальний вітер 15-20 метрів в секунду. Такі погодні умови вважаються небезпечними для людини, тому в регіоні оголошено штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, весь день над Одесою буде хмарно. Місцями пройде дощ з грозою. Можливий град. З півдня продовжить дути поривчастий вітер. Його шквали будуть досягати 12-18 метрів в секунду.

Температура вночі складе + 20 +22 градусів, вдень буде досить жарко+28 + 30 градусів. Температура морської води 23-24 градусів.

В Одеській області прогнозуються сильні дощі особливо на півночі області. Гроза, вдень місцями град. Вітер південний, 9-14 метрів в секунду, під час грози шквали 15-20 метрів в секунду. Температура вночі + 17 +22 градуси, вдень+25 + 30.

На автошляхах області вдень місцями під час дощу, видимість один-два кілометри.

Нагадаємо, що в Одеській області оголошено штормову небезпеку: "Не виходьте на вулицю"

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