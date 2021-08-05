На одному з хімічних підприємств в Одеській області сталося нещастя

Увечері на території підприємства "Кемікалс Індастрі" в Теплодарі навантажувач задавив молоду співробітницю. Про це пише видання Думський 5 серпня.

30-річна жінка працювала завідуючою лабораторії. Потерпілу з важкими травмами та переломами доставили до лікарні. Вона була в Комі, але на жаль, через кілька годин вона померла так і не приходячи до тями.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом смерті на виробництві.

Раніше ми повідомляли, на будівництві в Одесі робітник впав з висоти 12-го поверху і розбився на смерть.

Трагічний випадок стався на вулиці на Пироговській, 25.

Відомо, що чоловік зірвався з будівельних лісів і помер на місці. Він працював будівельником.

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