На одному з хімічних підприємств в Одеській області сталося нещастя
Увечері на території підприємства "Кемікалс Індастрі" в Теплодарі навантажувач задавив молоду співробітницю. Про це пише видання
30-річна жінка працювала завідуючою лабораторії. Потерпілу з важкими травмами та переломами доставили до лікарні. Вона була в Комі, але на жаль, через кілька годин вона померла так і не приходячи до тями.
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Удар блискавки забрав життя 17 людей на весіллі: подробиці трагедії
Концерт до Дня Незалежності без Каменських і The Hardkiss розлютив українців: "Зате Потап у трьох іпостасях"
Павлік з дружиною і новонародженим живуть в чужій квартирі і не можуть взяти няню: "Що, не заробив?"
Переможець "МастерШеф-8" повністю змінив своє життя, з кулінарією покінчено: "Це не для мене"
У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом смерті на виробництві.
Раніше ми повідомляли, на будівництві в Одесі робітник впав з висоти 12-го поверху і розбився на смерть.
Трагічний випадок стався на вулиці на Пироговській, 25.
Відомо, що чоловік зірвався з будівельних лісів і помер на місці. Він працював будівельником.
Нагадаємо, про трагедію на станції: електричка переїхала молодого чоловіка під Одесою
А ще Politeka писала, що тіло одесита знайшли на судні, він не дихав: перші подробиці трагедії
Також Politeka повідомляла, що медики швидкої не хотіли оглядати жінку, яка втратила свідомість в Одесі, кадри: "нічого лазити по спеці"