На одном из химических предприятий в Одесской области произошло несчастье

Вечером на территории предприятия "Кемикалс Индастри" в Теплодаре погрузчик задавил молодую сотрудницу. Об этом пишет издание Думская 5 августа.

30-летняя женщина работала заведующей лаборатории. Потерпевшую с тяжелыми травмами и переломами доставили в больницу. Она была в коме, но к сожалению, через несколько часов она скончалась так и не приходя в сознание.

В полиции уже открыли уголовное производство по факту смерти на производстве.

Ранее мы сообщали, на стройке в Одессе рабочий упал с высоты 12-го этажа и разбился насмерть.

Трагический случай произошел на улице на Пироговской, 25.

Известно, что мужчина сорвался со строительных лесов и скончался на месте. Он работал строителем.

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