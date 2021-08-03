В Одеській області начальник залізничної станції на великій швидкості збив велосипедиста

Трагічна ДТП сталася в ніч з неділі на понеділок в місті Арцизі.

42-річного чоловіка доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні з переломом основи черепа та шиї, однак потерпілий не вижив.

Як повідомляє видання bessarabia.ua , за кермом автомобіля Лада Гранта був начальник залізничної станції Арциза. Чоловік перед цим відсвяткував День залізничника. З місця аварії він не намагався втекти.

У нього взяли аналіз на вміст алкоголю в крові, а автомобіль відправили на штрафмайданчик.

Як розповіли очевидці, загиблий простий робітник. Він займався випасом тварин і жив на дачі роботодавця. Того злостчатного вечора пастух був у свого роботодавця, допомагав йому по господарству.

У момент ДТП він котив велосипед по дорозі і коли на нього скоїли наїзд, відлетів зі своїм транспортом на кілька метрів.

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