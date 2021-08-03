В Одесской области начальник железнодорожной станции на большой скорости сбил велосипедиста
Трагическое ДТП случилось в ночь с воскресенья на понедельник в городе Арцизе.
42-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение местной больницы с переломом основания черепа и шеи, однако пострадавший не выжил.
Как сообщает издание
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У него взяли анализ на содержание алкоголя в крови, а автомобиль отправили на штрафплощадку.
Как рассказали очевидцы, погибший простой рабочий. Он занимался выпасом животных и жил на даче работодателя. В тот злостчатный вечер пастух был у своего работодателя, помогал ему по хозяйству.
В момент ДТП он катил велосипед по дороге и когда на него совершили наезд, отлетел со своим транспортом на несколько метров.
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