В Одесской области начальник железнодорожной станции на большой скорости сбил велосипедиста

Трагическое ДТП случилось в ночь с воскресенья на понедельник в городе Арцизе.

42-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение местной больницы с переломом основания черепа и шеи, однако пострадавший не выжил.

Как сообщает издание bessarabia.ua , за рулем автомобиля Лада Гранта был начальник железнодорожной станции Арциза. Мужчина перед этим отпраздновал День железнодорожника. С места аварии он не пытался скрыться.

У него взяли анализ на содержание алкоголя в крови, а автомобиль отправили на штрафплощадку.

Как рассказали очевидцы, погибший простой рабочий. Он занимался выпасом животных и жил на даче работодателя. В тот злостчатный вечер пастух был у своего работодателя, помогал ему по хозяйству.

В момент ДТП он катил велосипед по дороге и когда на него совершили наезд, отлетел со своим транспортом на несколько метров.

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