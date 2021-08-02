В Одесі легковик провалився в розритий комунальниками колектор

Відео з місця події показав місцевий тедеграм-канал "Одеса-Інфо", передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Повідомляється, що інцидент трапився 2 серпня, на вулиці Кримській, 62.

За словами очевидців, водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, в результаті чого його авто провалилося в яму.

У той же час в КП "Теплопостачання міста Одеси" пояснили, що на цій ділянці підприємство проводило ремонтні роботи згідно з графіком підготовки до наступного опалювального сезону, пишуть місцеві ЗМІ .

На ділянці були виставлені всі необхідні дорожні бар'єри.

Тепловики кажуть, що при падінні автомобіля були пошкоджені оглядові люки з тепловими камерами.

Зараз Daewoo Lanos вже дістали з колектора за допомогою троса.

Комунальники звернулися в поліцію, щоб встановити порушника і вимагати через суд компенсацію за шкоду майна.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка з людьми потрапила в дорожню пастку, кадри: "довелося відкопувати"

Ще Politeka писала, що НП на зупинці: жінка провалилася під землю, на допомогу кинулися перехожі

Також Politeka повідомляла, що прірва утворилася посеред вулиці в Одесі, асфальт пішов під землю біля зупинки: кадри НП