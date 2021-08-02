В Одесі легковик провалився в розритий комунальниками колектор
Відео з місця події показав місцевий тедеграм-канал "Одеса-Інфо", передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Повідомляється, що інцидент трапився 2 серпня, на вулиці Кримській, 62.
За словами очевидців, водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, в результаті чого його авто провалилося в яму.
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У той же час в КП "Теплопостачання міста Одеси" пояснили, що на цій ділянці підприємство проводило ремонтні роботи згідно з графіком підготовки до наступного опалювального сезону, пишуть місцеві
На ділянці були виставлені всі необхідні дорожні бар'єри.
Тепловики кажуть, що при падінні автомобіля були пошкоджені оглядові люки з тепловими камерами.
Зараз Daewoo Lanos вже дістали з колектора за допомогою троса.
Комунальники звернулися в поліцію, щоб встановити порушника і вимагати через суд компенсацію за шкоду майна.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутка з людьми потрапила в дорожню пастку, кадри: "довелося відкопувати"
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